Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2025.

Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E. Listado de Ascenso vigente.

El mismo se realizará de forma presencial, el día Viernes 28 de Noviembre a las 8:15 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, a la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, entrando por calle Artigas, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.

Se encuentra habilitada la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.

Por la Resolución N° 2932/CGE, de fecha 6 de octubre del corriente año, se extiende la Resolución N° 1882/24 y su modificatoria 3395/24, para garantizar la cobertura de Cargos de Maestro de Ciclo de Jornada Simple, permitiendo la designación por Artículo 80°.

En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directivo, con una nota en formato papel.

VICEDIRECTOR 1°CATEGORIA

Vicedireccion Escuela N°92 «Tucumán» 1° Categoría. En reemplazo de SILVA Luciana Melina. Licencia 16U hasta 15/12/25. Turno tarde.

DIRECTOR PU

Director PU- Escuela N° 70 «Ricardo Palma». ARU- Colonia Nueva Montevideo. Basavilbaso. En reemplazo de HUCK, Marisol Natali, Licencia Articulo 12 A. Hasta el 04/12/25. Turno Mañana 7:20hs a 12:20hs.

SECRETARIA 3°CATEGORIA

Secretaria de Escuela N ° 6 Manuel Belgrano, 3ra categoría ARU Colonia Perfección. En reemplazo de BARBISÁN Elsa Viviana. C/V por jubilación Resolución 002753/25 turno mañana de 7 a 12 hs, cargo con toma diferida al 01/12/2025

MAESTRO DE CICLO JORNADA COMPLETA

Maestro de Ciclo, Escuela N° 87 «San Luis» Jornada Completa- Favorable. 3° Cat. Villa Mantero. En reemplazo de AZCURRAIN, Micaela Camila. Licencia Articulo 12 B hasta el 24/12/25- 2do grado. De 8 hs a 15:30 hs

Maestro de Ciclo Jornada Completa, Escuela N ° 110 “Gral. Dr. Benjamín Victorica”. 2da categoría JC urbana, En reemplazo de ALBORNOZ Mónica. Licencia Articulo 12 A hasta 02/12/2025. Jornada Completa. 6to grado, de 8:30 a 16:00. 9°LLAMADO

MAESTRO DE CICLO

Maestro de Ciclo, Escuela N°2 “Juan José Viamonte”, 1ra categoría. Urbana. En reemplazo de LECUNA, María Itati. Licencia Articulo 16 U, hasta 19/12/2025, 1er grado, turno tarde, de 13 a 18hs.

Maestro de Ciclo, Escuela N°2 “Juan José Viamonte”. 1ra categoría urbana. En reemplazo de MERELLE María Belén. Licencia Articulo 14 hasta 5/12/2025 turno mañana de 7 a 12 hs.

Maestro de Ciclo, Escuela N°4 “Benigno Teijeiro Martinez”. 1ra categoría urbana. En reemplazo de Álvarez Banchio Erika. Licencia Articulo 12A, hasta 04/12/2025 1er grado, turno tarde, de 13 a 18hs

Maestro de Ciclo, Escuela N° 9 «Matías Zapiola». Favorable- 2da Categoría. Basavilbaso. En reemplazo de BECKER, Cristina. Licencia Articulo 12 B. Hasta el 21/12/25 –Turno Mañana, 1° Grado, De 7 a 12hs.

Maestro de Ciclo, Escuela N°36 “Esteban Echeverria”,1era Categoría . En reemplazo de LIND, Silvina. Licencia Articulo 16U, hasta 19/12/25. 2° Grado. Turno tarde de 12:30hs a 17:30hs.

Maestro de Ciclo, Escuela N°36 “Esteban Echeverría”. 1ra Categoria. En reemplazo de REIMONDI, Nancy Elizabeth. Licencia Articulo 16U, hasta 18/12/25. 5to D Grado, Turno tarde 12.30hs a 17.30hs

Maestra de Ciclo, Escuela N°92 «Tucumán » 1° categoría. En reemplazo de ASMUS Diamela Ailin. Licencia 16U hasta 31/12/25. 1° grado, Turno mañana.

Maestro de Ciclo, Escuela N ° 116 Cabo Carlos Misael Pereyra 3ra categoría urbana NINA, en reemplazo de ALFONSO, Miriam. Licencia Articulo 12 B hasta 24/12/2025, 4to grado, turno mañana de 8 a 12 hs.

Maestra de Ciclo, Escuela N° 118 “La Capitana María Remedios del Valle”, 3ra Categoría Urbana. En reemplazo de ISLA Ailén Micaela, Licencia Articulo 14. hasta 23/12/2025, Turno Mañana, 1er grado, de 7 a 12hs.

NIVEL INICIAL

Maestra de Sección de Nivel Inicial. Escuela N 92 «Tucumán». En reemplazo de DIAZ Adriana. Licencia Articulo 12C. Hasta el 10/12/25. Sala 4y5 años. Turno Mañana.

MODALIDAD ESPECIAL

Técnico Auxiliar Fonoaudiólogo. Escuela Educación Integral N°10 “Ovidio Decroly. Basavilbaso”. Zona Favorable. En reemplazo GORBIK, Luisina. Licencia Articulo 12 A. Hasta 09/12. Turno Rotativo.5°LLAMADO

MAESTRO DE EDUCACIÓN ARTISTICA

Maestro de Artes Visuales. Escuela N°83 “Mesopotania Argentina”, en reemplazo de IMPINI Vivíana. Licencia Articulo 12B, hasta el 21/12/25. Lunes de 13:15 a 17:15; Jueves de 14:05 a 17:15. Comparte con Escuela N2: Miércoles de 13 a 17; Jueves de 13 a 13:40 y Viernes de 13 a 17.

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

Maestro de Educación Tecnológica. Escuela N° 23 NINA “A. Peyret” -Rocamora. 4ta categoría. En reemplazo de CASTILLO, Martin. Licencia Articulo 14. Hasta el 09/12/ 25. Miércoles de 8 a 11:20hs /Jueves 8 a 10:20 hs. Comparte con Escuela N° 91 “La Pampa” 2da cat. Basavilbaso- Martes/Viernes de 7:10hs a 10.20 hs Escuela N° 24 “O. Leguizamón” Líbaros 4ta cat. Martes de 13 a 17hs. 4°LLAMADO

Maestro de Educación Tecnológica, Escuela N°92 “Tucumán”. 1ra Categoría. En reemplazo de DUCHE, Valeria Andrea. Licencia Articulo 12 A hasta 05/12/25. LA art 12A. Turno tarde. 12.30hs a 18.30. Grados 1ro a 6to.