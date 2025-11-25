Tragedia en San José: Carta de la familia de Alma a la comunidad

Muy buenos días querido San José, en esta oportunidad deseo enviar mi agradecimiento a todas las personas que facilitaron, que se acercaron, que nos dieron un abrazo por la tragedia ocurrida a mi hija Alma. Elegimos este lugar por su hermosura, pero Dios quiso que sea el escenario de esta pesadilla. Mi hija era todo y hacía todo, le gustaba Charly García, Gustavo Cerati, soda tocaba la armónica, la guitarra criolla, la eléctrica y el piano, les cuento esto porque era una persona increíble y para que la conozcan un poquito y se queden con esa imagen y no con la de ella tirada en el asfalto. Fue y será un ser increíble. Les agradecemos mi esposo, mi familia y yo a toda la comunidad y amigos, al intendente que sin conocernos se puso a disposición.

En este momento tan difícil les dejamos nuestro saludo.

Profundo agradecimiento también a todos los profesionales de la salud de San José, de colón y concepción que ayudaron y trataron a mi hija como propia.

Al mediodía nos dirigiremos con mi hija a casa en Buenos Aires luego de haber donado sus órganos para que descanse en paz.

Familia Polo.

