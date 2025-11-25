Operativo en Concepción del Uruguay: Donarán los órganos de adolescente que murió atropellada en San José

Según indicaron familiares, procederán a transportar el cuerpo de la adolescente fallecida rumbo a Concepción del Uruguay, donde se realizará el operativo de ablación de órganos.

Una tragedia conmocionó a la localidad de San José, en la provincia de Entre Ríos, luego de un atropello ocurrido el pasado domingo.

La víctima, una joven de 15 años, fue embestida por un automóvil mientras circulaba en bicicleta en la intersección de Acceso Bastián y calle Güemes.

A pesar de los esfuerzos médicos, la adolescente sufrió graves lesiones que llevaron a su muerte cerebral, confirmada horas después en el Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay.

El trágico incidente involucró un automóvil Volkswagen Senda de color rojo, conducido por un joven de 19 años, acompañado por una chica de 21 años, ambos oriundos de San Justo, departamento Uruguay.

Según las autoridades, el accidente ocurrió por causas que aún están siendo investigadas, pero el impacto fue devastador. La menor, quien era originaria de la provincia de Buenos Aires, viajaba como turista en la región cuando la colisión la dejó gravemente herida. Fue rápidamente trasladada al hospital local y luego derivada al Hospital San Benjamín de Colón debido a la magnitud de las lesiones.

Donación de órganos en medio del dolor

Luego de ser diagnosticada con muerte cerebral, los médicos informaron a la familia sobre la gravedad de su estado y la irreversibilidad de su situación.

En un gesto de esperanza y generosidad en medio del profundo dolor, la familia de la adolescente decidió donar sus órganos. Este noble acto permitió que, a través de la intervención del CUCAIER (Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos), se iniciara el proceso para la ablación de órganos.

La joven fue trasladada al Hospital Urquiza en Concepción del Uruguay, donde se realizó el procedimiento.

La noticia de la donación de órganos, en un contexto tan trágico, fue recibida con una mezcla de dolor y admiración. En ese sentido, la familia de la menor, además de enfrentar el dolor por la pérdida de su hija, mostró una gran solidaridad al dar la oportunidad de salvar vidas a través de la donación.

La decisión fue tomada tras la confirmación médica de la muerte cerebral, lo que permitió que los equipos de salud coordinaran rápidamente la intervención para la ablación.

El accidente sigue siendo objeto de investigación, y las autoridades judiciales han solicitado pericias para determinar las circunstancias exactas que llevaron al atropello. El conductor del vehículo y su acompañante, quienes resultaron ilesos en el incidente, prestaron declaración en la Comisaría de San José, pero aún no se ha determinado oficialmente si existieron factores externos, como distracción o velocidad, que hayan influido en el accidente. (Elonce)