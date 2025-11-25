Ganaderos se capacitan para ingresar al mercado internacional de carnes

El funcionario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca especificó que «hablamos sobre las oportunidades que se abren para el ganadero de invernada que produce en un establecimiento inscripto como exportador.

Lo hicimos con la participación de expertos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna.

Sieber describió que «tenemos un producto muy apreciado en el mundo y la idea es que todos los que se lo propongan puedan acceder a ese beneficio.

Desde el Ministerio de Desarrollo Económico; nuestra tarea pasa por asesorar, acompañar, y mostrar que no es tan difícil cumplir con los requerimientos para ingresar al mercado internacional de carnes».