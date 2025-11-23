San José: Murió la adolescente que fue embestida por un auto en que iban jóvenes de San Justo

Una menor de 15 años perdió la vida en un accidente fatal en San José ocurrido en la intersección de Acceso Bastián y calle Güemes. Intervino la Unidad Fiscal de Colón y se investigan las causas del siniestro.
Un accidente fatal en San José ocurrido en horas de la tarde dejó como saldo la muerte de una adolescente de 15 años que circulaba en bicicleta. El siniestro tuvo lugar en la intersección de Acceso Bastián y calle Güemes, un punto habitual de tránsito vehicular en la localidad. La gravedad del hecho motivó una inmediata intervención policial, médica y judicial.
Según se informó, el accidente involucró a un automóvil Volkswagen Senda de color rojo, conducido por un joven de 19 años que viajaba acompañado por una mujer de 21. Ambos ocupantes, oriundos de San Justo, dpto. Uruguay, transitaban por la zona cuando, por causas que aún son materia de peritajes oficiales, impactaron contra la bicicleta en la que se desplazaba la menor.
La adolescente, domiciliada en la provincia de Buenos Aires, sufrió lesiones de extrema gravedad como consecuencia del choque. Personal de emergencia la asistió en el lugar y fue trasladada al nosocomio local, donde se evaluó su delicado estado antes de derivarla de urgencia al Hospital San Benjamín de Colón.
El estado de la víctima y la intervención médica
A pesar de los esfuerzos del equipo profesional, la joven llegó al centro de salud con un cuadro crítico.
Los médicos informaron que presentaba lesiones incompatibles con la vida y que su estado era irreversible.
Finalmente, alrededor de las 15:30 horas, se confirmó su fallecimiento, generando un profundo pesar entre quienes intervinieron en el operativo.
Elonce