Asaltaron violentamente al sereno de una plaza en Concepción del Uruguay y dispondrán una guardia policial

El sereno que cumple funciones nocturnas en el Parque de La Ciudad “Ricardo López Jordán”, en Concepción del Uruguay, fue víctima de un violento asalto en la madrugada de este viernes.

Según se informó, dos hombres armados sorprendieron al trabajador —dispuesto por la Municipalidad para resguardar el predio— y, apuntándole con armas de fuego, le sustrajeron dinero en efectivo y su teléfono celular.

Tras el hecho, el sereno radicó la denuncia correspondiente y personal municipal se hizo presente en el lugar para asistirlo.

Cabe recordar que, luego de la reciente puesta en valor del Parque de La Ciudad, la Municipalidad había determinado incorporar un cuidador nocturno para proteger la importante inversión realizada en el espacio público.

Sin embargo, ante lo ocurrido en esta madrugada, el Ejecutivo Municipal resolvió reforzar las medidas de seguridad para disponer que una guardia policial permanezca durante la noche en el predio para garantizar su cuidado y el resguardo de quienes allí trabajan.

