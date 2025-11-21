Autovía Artigas: Camión de caudales que viajaba desde La Histórica protagonizó un vuelco

De acuerdo a lo que Génesis24 pudo saber, este mediodía se tomó intervención ante un siniestro vial ocurrido en inmediaciones del kilómetro 182, de la autovía José Gervasio Artigas, donde un camión de caudales perteneciente a la empresa Prosegur protagonizó un despiste seguido de vuelco.

El vehículo, en el que se desplazaban tres empleados de 47, 50 y 52 años, circulaba en sentido sur–norte, procedente de Concepción del Uruguay con destino a Concordia.

Por causas que aún se tratan de establecer, el conductor perdió el dominio del rodado, lo que derivó en que la unidad se desviara de la calzada y terminara volcada en una zanja lateral.

A pesar de la magnitud del episodio, ninguno de los ocupantes resultó con lesiones físicas.

