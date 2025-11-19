Concepción del Uruguay: Se habilitaron las inscripciones 2026 para estudiar en la Universidad Popular

Ya se encuentra habilitada la inscripción online para iniciar los estudios en los 30 cursos que posee la Universidad Popular. Este año, egresarán 308 estudiantes.

De acuerdo a lo informado desde la institución, ya se encuentra habilitada la web para que futuros estudiantes puedan inscribirse en los distintos cursos que se brindarán el próximo año.

Hay 30 cursos disponibles tanto teóricos como prácticos, la mayoría anuales y también talleres cortos de 3 o 4 meses de duración, permitiendo entre otras cosas, la obtención de conocimientos de manera rápida e intensiva.

En el sitio https://sites.google.com/view/universidadpopularcdu/inicio se encuentra el detalle de cada curso, sus días y horarios, como también los requisitos que se necesitan para formar parte de la convocatoria.

Desde allí, en cada uno de los cursos, está la opción para inscribirse desde la comodidad del hogar, sin tener que concurrir de manera personal a las instalaciones de la Universidad Popular, servicio que posibilita a su vez, la rápida inscripción de aquellas personas que no son de Concepción del Uruguay.

Colación

“El presente ciclo lectivo llega a su final con un importante éxito, a pesar del difícil contexto que se vive” destacaron desde el establecimiento educativo, atento a que egresarán 308 estudiantes.

El acto de colación y entrega de certificados será el lunes 22 de diciembre a las 20:00 en el Auditorio Municipal Carlos María Scelzi.

Comparte esto: Twitter

Facebook

