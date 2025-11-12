Colón: Secuestro de estupefacientes tras operativo policial en Terminal de Ómnibus

Según supo Génesis24, en horas de la madrugada, personal de la División Drogas Peligrosas, dependiente de la Jefatura Departamental Colón, llevó a cabo un operativo de control rutinario en la Terminal de Ómnibus de esta ciudad, ubicada en calles Paysandú y Sourigues.

Durante la identificación de pasajeros de un colectivo de la empresa Río Uruguay, procedente de Concordia, los efectivos observaron que dos mujeres y un hombre descendieron del vehículo, y que el masculino, al notar la presencia policial, intentó regresar al rodado, siendo nuevamente intervenido por los funcionarios.

Al realizar la inspección de las pertenencias mediante el método “punto a punto” con el can detector, este marcó positivamente una mochila del masculino, encontrándose en su interior cinco (5) envoltorios de cocaína, además de un teléfono celular.

Anoticiada la Fiscalía en turno de todos los pormenores, se ordenó el formal secuestro de los efectos, así como el traslado de todos los involucrados a sede policial, quedando el masculino alojado a disposición de la misma, mientras que las femeninas fueron correctamente identificadas y quedaron supeditadas a la causa.

Detención en el Marco de Actuaciones Judiciales

Por otro lado, ayer en horas de la tarde, personal policial de Comisaría La Picada, dependiente de Jefatura Departamental Colón, procedió a la detención de un ciudadano en el barrio El Brillante de San José, en cumplimiento de un mandamiento judicial emitido por el Juzgado de Garantías de esta ciudad, en el marco de una causa en trámite.

Comunicada la medida a las autoridades judiciales intervinientes, se procedió a notificar al detenido de las actuaciones de rigor, siendo posteriormente trasladado y alojado en Sede Policial, quedando a disposición de la Fiscalía actuante.

Aprehendido por Hurto en Flagrancia

Por último, ayer en horas de la tarde, siendo aproximadamente a las 13:30, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón tomó intervención a raíz de un llamado telefónico efectuado por una mujer de 33 años, quien manifestó que un joven habría sustraído una batería de su propiedad ubicada en calle Paysandú e Ilia de esta localidad.

Constituido el personal en el lugar, se identificó a un joven de 19 años, el cual tenía en su poder una batería marca Iriguaray de 75A, elemento cuya sustracción había quedado registrada en cámaras de seguridad del domicilio mencionado.

Anoticiada la Fiscalía en turno de todos los pormenores, ordenó el secuestro del elemento, su entrega a la damnificada, y la detención del joven, y su traslado a Dependencia Policial donde quedó alojado a su disposición

Comparte esto: Twitter

Facebook

