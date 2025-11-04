Concepción del Uruguay: Allanamiento con secuestro de arma de fuego en relación a un robo

Según pudo saber Génesis24, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal en forma conjunta con Comisaría Primera llevó a cabo un allanamiento positivo en horas del mediodía de hoy, en el marco de una investigación por el robo de una motocicleta ocurrido días atrás.

El procedimiento se realizó en cumplimiento de un mandamiento judicial emitido por el Juzgado de Garantías N° 1 y con intervención de la Fiscalía Auxiliar N° 1.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada el 2 de noviembre por una mujer, quien relató que mientras circulaba en su motocicleta Guerrero Trip 110cc, fue interceptada por dos masculinos en otra motocicleta. Al frenar, la víctima cayó al suelo. El acompañante la amenazó verbalmente, llevándose su rodado.

Por tareas investigatigativas se logra la requisa se realizó en el domicilio ocupado por los hermanos, un adolescente de 17 años y un joven de 19 años, sospechosos en la causa.

El allanamiento arrojó el siguiente resultado y secuestro de elementos de interés: un revólver calibre .32 largo, con numeración suprimida, municiones varias (cartuchos calibre 12, calibre 28) y además de vainas servidas de calibres .22 y .32. Asi como también indumentaria, que podrían estar relacionados con la vestimenta utilizada en el momento del robo.

Se dio inmediata intervención a la División Policía Científica para las pericias correspondientes. El joven de 19 años quedó supeditado a la causa, mientras que el menor de 17 años no fue trasladado debido a su condición de edad, pero se tomaron los registros fotográficos de su identidad.

