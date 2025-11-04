Concepción del Uruguay: Gravísimo choque frontal en acceso entre un auto y un camión

Según pudo saber Génesis24, un siniestro vial se registró esta tarde en la Avenida Rodríguez Artusi, entre un automóvil y un camión.
El hecho ocurrió aproximadamente a las 18:10 horas, y los vehículos involucrados fueron:
- Un camión Mercedes Benz, modelo 1620, de la empresa Tim-Car, conducido por un hombre de 41 años.
- Un automóvil Volkswagen Gol Power, color gris, conducido por un joven de 25 años.
El conductor del camión circulaba por Rodríguez Artusi en sentido Oeste-Este, cuando el automóvil, que venía en sentido contrario (Este-Oeste) y por razones que se tratan de establecer habria impactado al camión en su parte frontal, producto del impacto el automóvil quedó arrojado a metros sobre la calzada derecha.
Personal de Bomberos y una ambulancia acudieron al lugar y procedieron al inmediato traslado del joven conductor del automóvil al hospital para su atención médica.
El joven conductor del automóvil Volkswagen Gol Power presenta carácter reservado, y quedó ingresado en la Unidad de Terapia Intensiva, revistiendo la gravedad de sus lesiones.
El conductor del camión Mercedes Benz, un hombre de 41 años, fue examinado y solo sufrió lesiones de carácter leve.
Se ha dado intervención a la División Accidentología Vial para realizar las pericias correspondientes y determinar la mecánica exacta del siniestro.