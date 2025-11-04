Concepción del Uruguay: Gravísimo choque frontal en acceso entre un auto y un camión

Según pudo saber Génesis24, un siniestro vial se registró esta tarde en la Avenida Rodríguez Artusi, entre un automóvil y un camión.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 18:10 horas, y los vehículos involucrados fueron:

Un camión Mercedes Benz, modelo 1620, de la empresa Tim-Car, conducido por un hombre de 41 años. Un automóvil Volkswagen Gol Power, color gris, conducido por un joven de 25 años.

El conductor del camión circulaba por Rodríguez Artusi en sentido Oeste-Este, cuando el automóvil, que venía en sentido contrario (Este-Oeste) y por razones que se tratan de establecer habria impactado al camión en su parte frontal, producto del impacto el automóvil quedó arrojado a metros sobre la calzada derecha.

Personal de Bomberos y una ambulancia acudieron al lugar y procedieron al inmediato traslado del joven conductor del automóvil al hospital para su atención médica.

El joven conductor del automóvil Volkswagen Gol Power presenta carácter reservado, y quedó ingresado en la Unidad de Terapia Intensiva, revistiendo la gravedad de sus lesiones.

El conductor del camión Mercedes Benz, un hombre de 41 años, fue examinado y solo sufrió lesiones de carácter leve.

Se ha dado intervención a la División Accidentología Vial para realizar las pericias correspondientes y determinar la mecánica exacta del siniestro.

Comparte esto: Twitter

Facebook

