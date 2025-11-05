Trágico choque en Concepción del Uruguay: Falleció el joven que protagonizó colisión frontal

Durante la madrugada de este miércoles se confirmó el fallecimiento del conductor de 28 años, quien permanecía internado en grave estado en el Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay. El joven manejaba un Volkswagen Gol Power gris que protagonizó un violento accidente con un camión Mercedes Benz modelo 1620 de la empresa Tim-Car.

Iván Juárez, de 28 años, oriundo de Concepción del Uruguay

El trágico siniestro vial se produjo alrededor de las 18:10 del martes, en la intersección de calle Artusi y 36 del Oeste Norte, uno de los accesos principales a la ciudad.

Elonce confirmó la identidad de la víctima: se trata de Iván Juárez, de 28 años, oriundo de Concepción del Uruguay.

Accidente y primeras pericias

De acuerdo con la investigación inicial, el automóvil circulaba en sentido Este-Oeste y, por causas que aún se tratan de establecer, impactó de frente con el camión que avanzaba en dirección contraria. El golpe fue tan fuerte que el Gol quedó destruido y desplazado varios metros sobre la calzada.

Testigos del hecho señalaron que el estruendo del choque se escuchó a gran distancia y que el tránsito fue interrumpido por varias horas mientras trabajaban en el lugar los equipos de emergencia, policía y peritos de Criminalística.

Trágico choque en Concepción del Uruguay

Declaraciones policiales

El subjefe de la Departamental Uruguay, comisario Jorge Leiva, informó que “el joven salía de Concepción y, por causas que se tratan de establecer, chocó con el camión”. Añadió que “el VW Gol invadió el carril del camión y el conductor del auto se llevó la peor parte”.

Trágico choque en Concepción del Uruguay

Leiva precisó que el hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y que “no se encontraron factores externos que hayan influido, como baches o banquinas irregulares. Es un tramo donde no suelen ocurrir accidentes”, remarcó el funcionario policial.

Consecuencias del siniestro

Tras el impacto, el conductor del Gol fue asistido por personal médico y trasladado de urgencia al hospital Urquiza, donde ingresó con politraumatismos severos. Pese a los esfuerzos del equipo de salud, falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

En tanto, el conductor del camión, un hombre de 41 años, sufrió lesiones leves y fue examinado en el lugar por personal médico.

Génesis24 – Elonce