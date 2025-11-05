Robó un celular y cuando lo encararon intentó apuñalar a la víctima

Ocurrió en el barrio Guevara, de Gualeguaychú. La madre del joven lesionado también fue golpeada por el acusado del robo, que fue detenido.

Cerca de las 18:30 horas, personal de la comisaría Octava detuvo a un joven que intentó apuñalar a otro por el robo de un teléfono en el Barrio Guevara.

Una mujer de 32 años denunció que a su hija de 15 años le robaron el celular que usaba y era de su sobrino. Acusó a un joven de 22 años.

El dueño del celular decidió recuperarlo y fue -junto a su madre- al domicilio de la novia del presunto autor del robo. Al rato, llegó el acusado armado de un cuchillo y, sin mediar palabras, agredió al joven de 19 años, provocándole una lesión leve.

Al intentar intervenir para separarlos, la madre del joven también fue golpeada por el denunciado.

Los vecinos lograron despojar al agresor del cuchillo, quien se refugió en el interior de la vivienda, continuando con provocaciones hacia sus vecinos, incluso con la llegada del personal policial.

Tras comunicarse con la Fiscalía en turno, se dispuso la aprehensión del acusado -de 22 años-, quien salió del domicilio por su propia voluntad y fue trasladado a Jefatura Departamental.

En el lugar se procedió al secuestro del arma blanca en un procedimiento donde colaboraron efectivos de la Comisaría de Minoridad, Primera, Segunda, Guardia Especial y División Drogas Peligrosas. R2820