Decomisan ejemplares de fauna silvestre en un predio turístico entrerriano

El procedimiento contó con la colaboración de personal de Gendarmería Nacional y de la Brigada de Control Ambiental de la provincia de Buenos Aires.

Durante el operativo, los inspectores y rescatistas desplegaron equipamiento especializado para garantizar una intervención segura y el traslado adecuado de los animales.

Como resultado, fueron decomisados un (1) guacamayo azul (Anodorhynchus hyacinthinus), un (1) chajá (Chauna torquata), seis (6) flamencos (Phoenicopterus roseus), tres (3) cauquenes comunes (Chloephaga picta), cuatro (4) pavos reales (Pavo cristatus) y tres (3) cisnes cuello negro (Cygnus melancoryphus).

Todas las aves, con excepción del guacamayo azul, presentaban corte de alas, lo que impedía su normal desplazamiento.

Los ejemplares fueron trasladados a refugios habilitados por la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, donde reciben controles físicos y sanitarios. Allí se determinará si existe la posibilidad de reinserción en su hábitat natural.

Desde la Dirección destacaron la importancia de continuar fortaleciendo las acciones de protección y conservación de la fauna silvestre entrerriana, en el marco del cumplimiento de las leyes provinciales y nacionales que prohíben la captura, tenencia y comercialización de especies autóctonas.

Para denuncias

Para denunciar el mascotismo o el tráfico ilegal de fauna silvestre, comunicarse a los teléfonos: (343) 4207882 / 4208897.