Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

CONCURSO MIERCOLES 5 DE NOVIEMBRE DEL 2025
Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2025.
Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E. Listado de Ascenso vigente.
El mismo se realizará de forma presencial, el día Miércoles 5 de Noviembre a las 8:15 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, a la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, entrando por calle Artigas, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.
Se encuentra habilitada la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.
Por la Resolución N° 2932/CGE, de fecha 6 de octubre del corriente año, se extiende la Resolución N° 1882/24 y su modificatoria 3395/24, para garantizar la cobertura de Cargos de Maestro de Ciclo de Jornada Simple, permitiendo la designación por Artículo 80°.
En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directivo, con una nota en formato papel.
MAESTRO DE CICLO JORNADA COMPLETA
Maestro de Ciclo jornada completa, Escuela N °110 “Benjamín Victorica”. 2 da categoría. Urbana. en reemplazo de CAIRE Nancy. Licencia Articulo12 C, hasta 17/11/2025. 6to grado. horario de 8:30 a 16hs. 1° LLAMADO
MAESTRO DE CICLO
Maestro de Ciclo, Escuela Normal «Mariano Moreno», 1° Categoría, Zona Favorable. En reemplazo de MUÑOZ, Fermina. Licencia Artículo 13°, hasta el 18/02/26. 2° grado, TM, en el horario de 7 a 12.05. 1° LLAMADO
Maestro de Ciclo, Escuela N °3 “Justo José de Urquiza”. 1era Categoría. Urbana. En reemplazo de ERPEN, Érica. Licencia Articulo 12B hasta 02/12/2025. 6to grado. Turno Tarde, de 13 a 18hs. 1° LLAMADO
Maestro de Ciclo, Escuela N°6 “Manuel Belgrano”. 3ra categoría. ARU, Colonia Perfección. En reemplazo de DOMINGUEZ, Nadia. Licencia Articulo 12B hasta 30/11/2025. 6to grado, turno mañana, de 7 a 12 hs. 1° LLAMADO
Maestro de Ciclo, Escuela N°28 “Pte. Hipólito Yrigoyen”, 2º Categoría. ARU, Colonia Perfección. En reemplazo OJEDA, Carla. Licencia Artículo 16º U. Hasta 25/11/25. 2º grado TM, en el horario de 7.10 A 12.10. 2DO LLAMADO.
Maestro de Ciclo, Escuela N°31 “Martin Fierro”. 4ta categoría. En reemplazo de DIAZ, Paula. Licencia Artículo 12A. Hasta 22/11/25. 1° Grado. Turno Mañana. 1° LLAMADO.
Maestro de Ciclo, Escuela N°31 “Martin Fierro”. 4ta categoría. En reemplazo de CAMPI, Graciela. Licencia Articulo 12 A hasta 18/11/25. 4to Grado, 5to Grado. Turno Mañana. 6°LLAMADO.
Maestro de Ciclo, Escuela N°36 “Esteban Echeverria”. 1era Categoría. En reemplazo de HEIS, Cristina Liliana. Licencia articulo 16U, hasta 19/11/2025. 2do Grado. Turno mañana de 7.10hs a 12.10hs. 1°LLAMADO.
Maestro de Ciclo, Escuela Nº 88 «Buenos Aires», 1º Categoría, Zona Favorable. En reemplazo de RÍOS, Ma. Rosana. Licencia artículo 16º U, hasta el 29/11/25, 2º Grado, Turno Tarde en el horario de 12.10 a 17.10hs.
Maestro de Ciclo, Escuela Nº 88 «Buenos Aires», 1º Categoría, Zona Favorable. En reemplazo de BLANC, Mabel. Licencia Artículo 12ºB, hasta el 29/11/25, 5º Grado, Turno Tarde en el horario de 12.10 a 17.10. 1° LLAMADO.
Maestro de Ciclo, Escuela N°92 “Tucuman”. 1ra categoria. En reemplazo de JAUREGUI, Valeria. Licencia Articulo 16U hasta el 28/11/25. 1° Grado. Turno Tarde de 13.10 hs a 18.10 hs. 1° LLAMADO
Maestro de Ciclo, Escuela N°116 “Cabo Carlos Misael Pereyra”. 3ra categoría urbana. NINA. En reemplazo de ARGAÑARAZ Noelia. Licencia Articulo 12 A hasta 13/11/2025, 2do grado, Turno Mañana, de 8 a 12hs. 2°LLAMADO
Maestro de Ciclo, Escuela N°117 “20 de Junio”. 2da categoría. En reemplazo de LEZCANO SUAREZ Jesús. Licencia 12 B hasta el 12/11/2025. 5to grado, Turno Mañana, de 7 a 12hs. 5° LLAMADO
MAESTRO DE SECCIÓN DE NIVEL INICIAL
Maestra de Sección de Nivel Inicial. Escuela N° 21 «A. Larroque». En reemplazo de PEREYRA Milagros Támara. Licencia Articulo 16 A. Hasta el 17/11/25. Sala de 4 y 5 años Turno Mañana. 1° LLAMADO
MAESTRO/A DE EDUCACIÓN AGROPECUARIA JC
Maestro/a de Educación Agropecuaria JC Escuela N° 87 “San Luis”. Favorable. 3° Categoría. Villa Mantero. En reemplazo de FLORES, Johana Noelia. Licencia Articulo 12 C hasta el 11/11/25, de 11:25 a 15:30hs. 8° LLAMADO
MODALIDAD ESPECIAL
Maestro de Educación Artística de Escuelas y Centros Educación Artística Artes Visuales. Escuela Educación Integral N°11 “Ponce de León”. Zona Favorable. En reemplazo de BENÍTEZ, Anahi. Licencia Articulo 12 B. Hasta 26/11/25. Turno Rotativo. 1° LLAMADO
MAESTRO DE EDUCACIÓN ARTISTICA
Maestro de Artes Visuales. Escuela N°83 “Mesopotamia Argentina”, en reemplazo de IMPINI Vivíana. licencia articulo12 B hasta el 21/11/25 Lunes de 13:15 a 17:15; Jueves de 14:05 a 17:15. Comparte con Escuela N°2: Miércoles de 13 a 17; Jueves de 13 a 13:40 y Viernes de 13 a 17. 3ER LLAMADO
MAESTRO DE EDUCACIÓN MUSICAL
Maestro/A de Educación Musical. Escuela N° 47 “Maestro Isaías Torres” 2º Categoría-Zona Favorable. En remplazo de GRONDONA Luana. Licencia articulo 12B, hasta el 13 /11/25. Turno Rotativo. Comparte con Esc. Nº 95 “Novibuco” días martes 8 a 10hs y Esc. Nº 96 “Vecinos unidos” los días martes de 10,20 a 12,30hs. 1° LLAMADO
MAESTRO DE EDUCACIÓN FISICA
Maestro de Educación Física, Escuela N°85 “Victoriano Montes”. 4ta categoría. En Reemplazo de GRADIZUELA, Virginia. Licencia Articulo 12B. Hasta el 11/11/ 25. martes y jueves 8 a 12hs comparte con Escuela N°109 “J.J. Millán”. Lunes 8 a 12hs, Escuela n°54 “Alcidez D Orbiny”. Pu miércoles 7, 30 a 9y 30hs. Escuela N°14 “3 de Febrero” Pu. 3ER LLAMADO
Maestro de Educación Física. Escuela Nº 22 Gobernador Urquiza 3era categoría-Villa San Marcial En reemplazo de VALENZUELA Andrea Lorena. Licencia Articulo 12B. hasta 1/12/25. turno mañana martes y jueves de 8 a 12hs. Comparte con Escuela Nº 25 “San Martin”, Las Moscas 4ta categoría TM miércoles 10 y30hs a 12hs y viernes 8 a 9hs. Escuela Nº 24 “Onesimo Leguizamón”, 4ta categoría, lunes de 13hs a 17h. 1° LLAMADO
MAESTRO DE EDUCACIÓN TECNOLOGICA
Maestro de Educación Tecnológica. Escuela N° 22 «Gobernador Urquiza» San Marcial ARU. 3ra Categoria. En reemplazo de GREGORI, Florencia. Licencia Articulo 12 A. Hasta el 18/11/ 25. Lunes y miércoles de 8 a 12hs comparte con Escuela N° 25 «Gral. San Martin» 4ta cat. Las Moscas, martes de 8 a 12 hs. Día jueves horario rotativo entre ambas instituciones. (8 a 12 hs). 1° LLAMADO.