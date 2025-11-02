Podio entrerriano en el TC en Paraná: destacada carrera de Agustín Martínez y Mariano Werner

El Autódromo Ciudad de Paraná fue escenario de una jornada que quedará en la historia del TC. Agustín Canapino volvió a dominarlo todo: clasificación, serie y final. Con su Chevrolet Camaro, el arrecifeño conquistó su cuarto triunfo consecutivo y quinto del año, una marca que la categoría no registraba desde la década del ’90.

Detrás del “Titán”, los entrerrianos Agustín Martínez y Mariano Werner, ambos con Ford Mustang, intentaron resistir en casa ante la superioridad del líder del campeonato. Sin embargo, Canapino impuso su ritmo desde el inicio y volvió a demostrar por qué es el gran protagonista del año.

Duelo en la largada y presión local

La largada fue una postal del TC en estado puro. En la primera fila, Canapino y Martínez protagonizaron un mano a mano vibrante. El hijo de Omar “Gurí” Martínez se animó a buscar la punta en la curva 1, pero el arrecifeño defendió con oficio su posición y no cedió terreno.

Desde atrás, Mariano Werner esperó pacientemente su oportunidad, aunque las intervenciones del auto de seguridad -primero por un despiste de Diego Azar y luego por incidentes en el fondo del pelotón- comprimieron el lote y mantuvieron viva la expectativa.

Martínez y Werner, protagonistas ante su gente

En el relanzamiento tras la segunda neutralización, Canapino controló la cuerda con autoridad, soportando el asedio del joven Martínez, que intentó ganarle la punta sin éxito. Werner, más calculador, aprovechó la disputa para acercarse y presionar hasta el final, pero ninguno de los dos pudo con el ritmo demoledor del Chevrolet.

El público entrerriano vivió con entusiasmo cada maniobra. El cierre de la carrera coronó a los tres protagonistas, con Canapino primero, Martínez segundo y Werner tercero, sellando un podio con fuerte presencia entrerriana.

Con una diferencia final sólida, Canapino sumó su quinto triunfo del año y amplió su ventaja en la Copa de Oro RUS, lo que le permite soñar con su quinta corona tras las obtenidas en 2010, 2017, 2018 y 2019.

En un Turismo Carretera donde ganar dos carreras seguidas ya es un logro excepcional, lo de Canapino roza lo extraordinario. Cuatro victorias consecutivas, seis pole positions y una regularidad sin grietas lo colocan en una dimensión distinta dentro de la historia moderna del TC.

La próxima cita del campeonato será el 15 y 16 de noviembre en Toay, provincia de La Pampa, donde podría definirse el futuro del título 2025. Si el rendimiento del arrecifeño se mantiene, la historia parece tener un solo protagonista.

Mientras tanto, Martínez y Werner se marcharon aplaudidos por su público, satisfechos con un rendimiento que los mantuvo entre los mejores y reafirmó el prestigio de Entre Ríos como tierra fierrera por excelencia. Elonce