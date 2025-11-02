Pronunciamiento: Automovilista protagonizó un grave choque contra un árbol
De acuerdo a los primeros datos que Génesis24 pudo recabar, este domingo siendo aproximadamente las 6.45, personal de Bomberos Voluntarios de Pronunciamiento fueron alertados por personal policial sobre un accidente de tránsito en dicha localidad.
Tras ello, acudieron de inmediato con móvil 6, con dotación, para brindar el auxilio solicitado.
El mismo ocurrió en calle diagonal Urquiza, donde un automóvil marca Volkswagen, modelo gol 3 puertas color bordó, había chocado contra un árbol.
Vale remarcar que además del personal policial, al arribo de bomberos también ya estaba el lugar personal de salud de Pronunciamiento.