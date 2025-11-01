Concepción del Uruguay: Conductor alcoholizado despistó y provocó destrozos en rotonda del monumento a Urquiza

Según pudo saber Génesis24, un siniestro vial se registró en la mañana de hoy, cuando un automóvil terminó sobre la rotonda del Monumento Urquiza, causando daños materiales. Afortunadamente, no hubo lesionados.

El hecho fue detectado por personal policial mientras realizaban recorridas por la zona. En la rotonda, encontraron un automóvil Volkswagen Suran, color blanco, con daños en las columnas de cemento, y un grupo de jóvenes alrededor.

El vehículo era conducido por un joven de 20 años, quien no sufrió lesiones, pero emanaba un fuerte aliento etílico.

Test de Alcoholemia Positivo

Inicialmente, se comisionó a personal de Tránsito Municipal, que informó no poder realizar la prueba de alcoholemia por falta de equipo. Ante esta situación, se solicitó la colaboración del Puesto Caminera Bella Vista para realizar el control.

El resultado del control de alcoholemia arrojó un resultado positivo de 1.87 g/l.

La policía retuvo la licencia de conducir del joven. Debido a la falta de grúa en el momento, el vehículo quedó en el lugar con un conductor designado, quien resultó ser el titular del automóvil (padre del joven). Se labraron las actuaciones correspondientes por los daños causados y la infracción de tránsito.

Comparte esto: Twitter

Facebook

