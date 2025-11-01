Autovía Artigas: Colectivo de larga distancia fue consumido por las llamas esta madrugada

De acuerdo a lo que Génesis24 pudo confirmar, un colectivo de larga distancia de la empresa Expreso Paraguay fue consumido por un incendio esta madrugada sobre la Ruta Nacional 14. Afortunadamente, no se registraron lesionados.

El siniestro se reportó a las 04:15 horas, cuando se alertó a la Sala de Comando Radioelectrico sobre el fuego. Al lugar acudieron inmediatamente personal de la Comisaría Talita y dotaciones de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay y Colonia Elía, quienes trabajaron arduamente para sofocar las llamas.

El vehículo, un colectivo Mercedes Benz con carrocería Marco Polo, había partido de Asunción, Paraguay, con destino a La Plata, Buenos Aires, y era conducido por un ciudadano de 52 años.

A bordo del ómnibus viajaban 27 pasajeros. Gracias a la rápida acción, todos los ocupantes pudieron ser evacuados a tiempo, y se logró bajar la totalidad de sus pertenencias. El incendio se originó, según las primeras pericias, por un desperfecto mecánico o eléctrico.

El rodado quedó totalmente consumido por el fuego. Mientras se desarrollaban las tareas de los bomberos, los 27 pasajeros fueron trasbordados a otro colectivo de la misma empresa para continuar su viaje.

El colectivo quedó sobre la banquina y parte de la arteria se mantuvo cortada parcialmente durante los trabajos de enfriamiento y verificación.

