Caseros: “Jugando con la 3ª edad”: estudiantes de la Escuela Secundaria compartieron una mañana de actividades físicas

Este martes en el Centro Cultural “Margarita Thea” se llevó adelante un encuentro de actividad física entre los adultos mayores que asisten a los Talleres “Jugando con la 3ª Edad” y los estudiantes de 1° Año “A” y “B” de la Escuela Secundaria N°7 “Héroes de Malvinas” de la cátedra Educación Física.

El encuentro estuvo a cargo de las docentes Prof. Romina Scévola y Prof. Jaquelina Stapich, y se desarrolló en el marco del mes de la Educación Física de acuerdo al calendario escolar.

De esta forma jóvenes y adultos compartieron un momento de actividad física y recreación, con juegos, competencias, bailes y diversión.

