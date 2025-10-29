Caseros: 9ª sesión ordinaria del Concejo Deliberante

Este jueves 30 de octubre a las 21:00 horas en la Sala de Reuniones “Alfredo R. Soria” se desarrollará la 9ª Sesión Ordinaria del Décimo Cuarto Período Legislativo del Honorable Concejo Deliberante (HCD) con el siguiente Orden del Día:

1- Izamiento de la Bandera Nacional.

2- Lectura y aprobación del Acta N° 152, correspondiente a la octava sesión ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2025.

3- Expediente N° 003968. Respuesta a pedido de informe presentado por Concejales de los bloques “Más para Caseros” y “Ahora Caseros”, bajo expediente N° 003864, mediante el cual se solicitó al D.E.M. información relacionada a las quemas en el predio del basural municipal, presentado por el D.E.M.

4- Expediente N° 003969. Respuesta a pedido de informe presentado por Concejales de los bloques “Más para Caseros” y “Ahora Caseros”, bajo expediente N° 003863, mediante el cual se solicitó al D.E.M. información relacionada a las obras sobre calle N° 10 y alrededores, presentado por el D.E.M.

5- Reingreso Expediente N° 003626 Solicitud de pre factibilidad de loteo, presentado por el Sr. Jonathan Villafañe, adjuntando Dictamen de Comisión Nº 1.

6- Expediente N° 003956. Solicitud de subsidio económico no reintegrable para solventar gastos de grupos musicales y sonido en festival de fin de año, presentado por personal del Club Atlético Los Gorilas.

7- Expediente N° 003957. Solicitud de declaración de interés cultural del Festival Aniversario de los 40 años de trayectoria ininterrumpida del Instituto de Danzas “Arco Iris”, presentado por padres, madres y alumnos del mencionado Instituto.

8- Expediente N° 003958. Solicitud de subsidio económico no reintegrable para solventar gastos de sonido, iluminación, ambientación, escenografía, entre otros, correspondientes a la muestra anual de Danzas “Caminos”, presentado por el Instituto de Danzas “Arco Iris”.

9- Expediente N° 003959. Solicitud de subsidio económico no reintegrable para solventar gastos de organización, sonido, animación y grupos musicales en el “Fogón Criollo Tradicional”, presentado por la Escuela N° 78 “Justo José de Urquiza”.

10- Expediente N° 003961. Solicitud de subsidio económico no reintegrable para solventar gastos de sonido e iluminación en la muestra anual de la Escuela de Danzas “Danzar”, presentado por Club Social y Deportivo Juventud de Caseros.

11- Expediente N° 003963. Solicitud de subsidio económico no reintegrable para solventar gastos de sonido e iluminación en la muestra anual, presentado por Espacio Cultural “El Baúl”.

12- Expediente N° 003964. Solicitud de subsidio económico no reintegrable para solventar gastos de Cuidador Domiciliario, presentado por el Área de Acción Social.

13- Expediente N° 003965. Solicitud de subsidio económico no reintegrable para solventar gastos de internación geriátrica, presentado por el Área de Acción Social.

14- Expediente N° 003967. Solicitud de subsidio económico no reintegrable para solventar gastos de sepelio, presentado por el Área de Acción Social.

15- Arrío de la Bandera Nacional.

La Sesión será transmitida por las redes sociales de la Municipalidad de Caseros.

Comparte esto: Twitter

Facebook

