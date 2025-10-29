Salud destaca la importancia de prevenir y detectar a tiempo las enfermedades reumáticas

Las enfermedades reumáticas incluyen un conjunto de trastornos que comprometen articulaciones, músculos, huesos, tendones y ligamentos, causando dolor, rigidez e inflamación. Entre las más frecuentes se encuentran la artritis reumatoide, la artrosis, la osteoporosis, el lupus, la fibromialgia y la espondiloartritis.

La jefa del servicio de Reumatología del hospital San Martín de Paraná, Fabiana Cargniel, informó que los síntomas más habituales incluyen dolor, rigidez y pérdida de movilidad articular, fatiga y malestar general.

«Si bien las causas exactas varían, en muchos casos intervienen factores genéticos, hormonales, ambientales y del estilo de vida. Por eso, mantener una alimentación saludable, realizar actividad física regular y evitar el tabaquismo son medidas que contribuyen a reducir el riesgo y mejorar la calidad de vida», explicó.

Detección temprana y prevención de Osteoporosis

La detección temprana de estas patologías suele ser un desafío, ya que los síntomas iniciales pueden confundirse con molestias comunes o pasajeras.

«Se debe consultar con un médico ante dolores persistentes o inflamación articular, ya que un diagnóstico precoz permite iniciar tratamientos adecuados que retrasan la progresión de la enfermedad y previenen complicaciones», manifestó Cargniel.

La profesional remarcó la importancia de realizar el tamizaje de osteoporosis, al tratarse de una enfermedad silenciosa e indolora que predispone a un mayor riesgo de fracturas. Esto debe llevarse a cabo en toda mujer mayor de 65 años, hombres mayores de 70 o personas de menor edad con factores de riesgo.

Se recomienda consultar a un reumatólogo para que indique la realización de controles de laboratorio y densitometría ósea.

En el caso de la artrosis inflamatoria, resulta indispensable ser tratada a tiempo para evitar la alteración funcional, rigidez y la posterior invalidez.

Si bien la mayoría de las enfermedades reumáticas no tienen cura definitiva, existen tratamientos eficaces (medicamentos, rehabilitación física y apoyo psicológico) que ayudan a controlar los síntomas y mantener la funcionalidad bajo supervisión médica.