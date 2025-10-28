Concepción del Uruguay: Motocicleta sufrió un principio de incendio

Según pudo saber Génesis24, este martes siendo las 14:20 horas, personal de Bomberos Voluntarios de la ciudad fue alertado sobre un principio de incendio de una motocicleta, en Mitre al 100, de Concepción del Uruguay.

Tras ello, salió de inmediato móvil 28 (autobomba de primera intervención) con dotación y al arribo se realizó perímetro de seguridad.

Allí se observó que se trataba en la zona del motor de la moto, ya sofocada con extintor por el propietario.

En el lugar el personal de Bomberos Voluntarios realizó enfriamiento y verificación.

