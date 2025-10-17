Se concretó un paso fundamental en la obra de tratamiento de efluentes cloacales de Gualeguaychú

Dicha obra se lleva adelante a través del Programa de Saneamiento Integral de las Ciudades de la Cuenca del Río Uruguay, a cargo de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), y es financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Actualmente tiene un avance cercano al 85 por ciento y los trabajos son realizados por la empresa GINSA S.A.

El contrato para la ejecución de esta obra supera los 9,5 millones de dólares y su concreción aumentará la cobertura del servicio de desagüe cloacal y su tratamiento, beneficiando a más de 25.000 hogares de la ciudad y teniendo una previsibilidad de funcionamiento de 20 años.

La colocación del emisario marca un avance fundamental en la obra, permitiendo conducir el efluente tratado desde la planta hasta su punto de descarga de manera segura y cumpliendo con las normas ambientales.

¿Qué es un emisario y cómo se instala?

El emisario es una tubería de gran diámetro que transporta el efluente tratado hacia el río, donde se dispersa de forma controlada. Su instalación incluye varias etapas: fabricación y acople de tramos en tierra; flotación y traslado hasta la traza; colocación de lastres para garantizar estabilidad; hundimiento controlado mediante llenado progresivo con agua; acomodación, conexión y pruebas finales.

Se trata este de un proceso clave para garantizar la seguridad, el correcto funcionamiento del sistema y el cuidado del ambiente.