Ahora desmienten posible venta de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay

Miguel Klenner, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) habló sobre los rumores de venta de la empresa Granja Tres Arroyos, en Concepción del Uruguay. La empresa volvió a ser noticia por un paro de los trabajadores debido a sueldos adeudados hace pocos días.

“La semana pasada tuvimos inconvenientes con el atraso en el pago de la quincena y los trabajadores decidieron mediante asamblea, el cese de actividades hasta que se efectúe. Esto llevó a manifestar el descontento”, indicó Klenner. Agregó luego que la firma se encuentra en concurso preventivo de crisis, lo que significa que los dueños realizan una parte del pago y la otra parte es depositada por el Estado.

En cuanto a los rumores de venta, el Secretario General de STIA dijo a LT11: “Hoy no nos puede sorprender nada, pero desde la empresa ellos mismos niegan la venta. Sabemos que hay demoras en el pago de los aportes, pero nada que indique la venta“.

Por ultimo, Klenner mencionó: “Estamos faenando normal, simplemente lo que piden los trabajadores es que se pague en tiempo y forma. Por eso ya pedimos una reunión para barajar y dar de nuevo”. (Ahora)