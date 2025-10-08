Policía entrerriano fue detenido por abusar sexualmente de su hijastra de 12 años

Un policía de Gualeguaychú fue detenido en una causa por abuso sexual agravado con acceso carnal en perjuicio de su hijastra menor de edad.

Según denunció la madre de la víctima, la adolescente se encontraba bajo el cuidado de su pareja, un policía de Entre Ríos, y cuando llegó a su casa se encontró con él abusando sexualmente a su hija.

La mujer radicó la denuncia el domingo en una dependencia policial. El, la fiscalía a cargo de Jorge Gutiérrez citó a declaración indagatoria al policía de 33 años, quien se negó a brindar testimonio. Luego de ello, se dispuso su detención preventiva.

La justicia investiga el presunto abuso sexual con acceso carnal, agravado por el vínculo y por tratarse de un funcionario policial.

La menor fue revisada por médicos, que confirmaron los indicios del abuso sexual denunciado, y habrían señalado rastros de abusos sexuales que datarían de por lo menos un año.

