En Gualeguaychú, Frigerio destacó el progreso en la reparación y mejoras de la ruta 20

En la visita al lugar, Frigerio estuvo acompañado por el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico; el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider; y el titular de la DPV, Exequiel Donda.

En la oportunidad, el gobernador recorrió uno de los tramos que está próximo a culminarse; y otro sector, sobre el arroyo Las Piedras, donde se construye una alcantarilla. «Cuando nosotros asumimos este lugar estaba desplomado; así que hubo que hacer un bypass y ahora ya lo pudimos arreglar. Además, seguimos bacheando toda la ruta 20 hasta terminarla. Ese es el compromiso que tenemos».

Los trabajos que se ejecutan en la alcantarilla, ubicada a 1.300 metros de la ruta nacional 14, comprenden su reconstrucción de hormigón; tiene un avance del 91 por ciento y ya se encuentra habilitada para el tránsito.

El mandatario destacó el «buen ritmo de obra, la cual se lleva adelante de acuerdo a las posibilidades financieras que tenemos; pero el objetivo es no pararlo, seguir. Y después, cuando se termine, mantenerla, ya que las encontramos destruidas porque no hubo mantenimiento durante décadas; y eso no tiene que volver a pasar nunca más».

Por su parte, el intendente Davico subrayó que, «en representación de los vecinos, estoy muy contento. La ruta 20 fue uno de los pedidos de los vecinos antes de que asumamos el gobernador y yo; y el hecho de que hoy dentro de las posibilidades financieras de la provincia tengamos esta obra, es muy satisfactorio».

Satisfacción de los vecinos

En el marco de la recorrida, el mandatario tuvo un encuentro con integrantes de la Asamblea SOS Ruta 20, integrada por un grupo de vecinos autoconvocados de la zona, que hace años vienen reclamando la obra. Silvina Cabrera, de Gualeguaychú, expresó: «La verdad que estamos felices porque por primera vez en muchos años que venimos reclamando y haciendo visible la problemática de la ruta, es el primer gobernador que responde con obras, que no es menor».

Recordó que estuvieron con el mandatario cuando empezó la gestión y le entregaron un proyecto: «Este trabajo es la culminación de ese proyecto y se contemplaron todas las demandas que nosotros le habíamos pedido, así que estamos sumamente felices y sobre todo agradecidos, porque estamos viendo que los fondos de la provincia realmente se están traduciendo en obras».

Las obras

En la ruta 20, la Dirección Provincial de Vialidad lleva adelante dos obras: una en el tramo desde ruta provincial 39 (Basavilbaso) hasta la nacional 14, atravesando la localidad de Urdinarrain. Son 75 kilómetros y la obra tiene un 75 por ciento de avance. Esta intervención forma parte del Grupo 1 del Plan de Bacheo, que contempla distintos tramos de la red vial provincial para mejorar la tansitabilidad y la seguridad vial.

El otro tramo corresponde a la obra de rehabilitación, reconstrucción de calzada y construcción de bicisenda en el tramo de la ruta provincial 20 desde la nacional 136 hasta la 14, que tiene un 58,12 por ciento de avance; y el monto de inversión 8.730.684.396 pesos con fondos provinciales.