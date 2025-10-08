Femicidio de Daiana: La Cámara Penal de Concepción del Uruguay tratará la apelación de la prisión preventiva del detenido y sospechoso del crimen

La investigación por el femicidio de Daiana tendrá este jueves una pericia y una audiencia clave La investigación por el femicidio de Daiana Mendieta, la joven de 22 años oriunda de Gobernador Mansilla hallada sin vida este martes, avanza con cautela, pero firmeza. La fiscal Emilce Reynoso continúa junto a su equipo recabando pruebas mientras aguarda los informes finales de las pericias solicitadas, claves para cimentar una acusación formal contra el principal sospechoso, Gustavo Brondino, que por el momento está imputado por la tenencia de armas y la resistencia a la autoridad policial.

Según supo 03442, este jueves por la mañana, en la morgue judicial de Oro Verde, se realizará la autopsia que permitirá establecer el horario estimado del crimen y las circunstancias de la muerte, información de vital interés para la Instrucción Penal Preparatoria (IPP). También se extraerá en proyectil del cráneo y se someterá a balistica para ver si fue disparado con alguna de las armas secuestrados, mientras se trabaja en rastrillajes en la búsqueda de alguna vaina servida.

Una de las hipótesis es que la joven fue asesinada de un balazo ese mismo viernes 3 a la noche.

Además hoy será la audiencia de Apelación de la prisión preventiva del detenido conocido en el pueblo como Pino.

Mientras tanto, la Policía sigue buscando el teléfono celular de la víctima, pieza que podría aportar datos relevantes sobre sus últimos movimientos y comunicaciones. Una fuente ligada la investigación aseguró a AHORA que hay un dato inobjetable en la IPP y es que entre el detenido y la víctima hay entrecruzamientos de llamadas.

El detenido permanece bajo estricta custodia en la Jefatura Departamental de Tala, como se señalaron, imputado inicialmente por resistencia a la autoridad y amenazas, luego de un violento episodio ocurrido el domingo por la noche, cuando la Policía intentó allanar su vivienda y él respondió empuñando una escopeta. En ese momento, intentó quitarse la vida, pero la rápida intervención de los efectivos lo impidió.

La defensa del acusado apeló la medida de coerción dictada por la Justicia, argumentando que resulta desproporcionada en relación con los delitos que se le atribuyen hasta el momento. La revisión estará a cargo del vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, Rubén Chaia, que tiene jurisdicción competente en el Departamento Tala.

La audiencia se realizará a través de videoconferencia para evitar el traslado del detenido que continuará preso en la Jefatura.

Sin embargo, nuevos elementos complican la situación del sospechoso, un hombre que trabaja con maquinaria agrícola en el campo. Si bien el lugar donde fue hallado el cuerpo de Daina no pertenece a la familia del detenido, el sujeto pasaba seguido por la zona porque más adelante hay un campo que es propiedad de un familiar.

Personal de la Policía Científica encontró un rastro de sangre en su camioneta. La muestra será analizada en laboratorio para determinar si es humana y, en caso afirmativo, se realizará un cotejo genético con el patrón de la víctima.

Además, los investigadores accedieron a videos de cámaras de seguridad que muestran los movimientos del Chevrolet Classic de Daiana y de la camioneta del acusado en lugares y horarios coincidentes, lo que hace presumir que ambos se dirigían al mismo destino.

En las próximas horas, la fiscal Reynoso imputaría al detenido por homicidio calificado por violencia de género, entre otros agravantes que podrían sumarse. El hombre ya enfrenta una prisión preventiva de 90 días, dictada tras la audiencia por los hechos del domingo, y su intento de suicidio podría ser considerado un indicio más en su contra, dado que muchos femicidas se quitan la vida tras cometer el crimen.

Mientras la causa avanza, en Mansilla, la comunidad se moviliza. Este miércoles por la noche, vecinos y vecinas marcharan en silencio por las calles del pueblo, reclamando justicia por Daiana. El dolor se mezcla con la espera, mientras la Justicia intenta reconstruir los últimos pasos de una joven cuya muerte sacudió a toda la región.

