Colón: Procedimiento en una institución por hallazgo de arma de fuego y estupefacientes

En horas de la mañana, personal policial perteneciente a Jefatura Departamental Colón se hizo presente en un establecimiento educativo ubicado en inmediaciones de calles Berín y Mitre, de Colón, tras ser alertado por una autoridad del lugar sobre el hallazgo de elementos sospechosos en el patio interno.

Constituidos en la entidad, se constató la presencia de un arma de fuego tipo pistola, marca Browning FN, calibre 7,65 mm, ubicada al pie de un tapial del predio. Junto a esta, se halló una bolsa de nylon negra cerrada, conteniendo una sustancia blanquecina.

Por disposición de la Fiscalía en turno, se convocó a personal de la División Drogas Peligrosas, quienes efectuaron el correspondiente test de orientación sobre el contenido, arrojando resultado positivo para cocaína.

En consecuencia, se procedió al formal secuestro tanto del arma como de la sustancia.

Es importante señalar que dicha novedad tendría estrecha relación con un legajo iniciado el pasado 3 de octubre del corriente año, por el supuesto delito de tentativa de homicidio, en el cual resultara detenido un sujeto de 27 años de edad, luego de efectuar disparos con arma de fuego contra otro individuo, siendo aprehendido por el personal actuante en un domicilio lindero al patio de la institución referida.

