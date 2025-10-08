Femicidio de Daiana en Mansilla: aplican 90 días de preventiva a «Pino»

La Justicia aplicó este martes 90 días de prisión preventiva a, el hombre que el domingo resistió con el uso de armas de fuego un allanamiento en su propiedad en el marco del inicio de la investigación por la desaparición de Daiana Magalí Mendieta, la chica de 22 años que finalmente fue hallada muerta en un aljibe, a 10 metros de profundidad, con un disparo en la cabeza.

«Se le impuso 90 días de prisión preventiva. Se lo imputó por el atentado a la autoridad y la portación de arma de fuego», contó una fuente judicial consultada por Entre Ríos Ahora. De momento, «Pino», como todos lo conocen en Gobernador Mansilla -a 158 kilómetros de Paraná, en el departamento Tala- será alojado en una dependencia policial hasta que se lo pueda derivar a una unidad penitenciaria.

El jefe de Policía, Claudio González, dio detalles respecto de aquel primer procedimiento del domingo -el lunes hubo un segundo allanamiento, en otra propiedad de Brondino- y dijo que «Pino» no sólo intentó agredir a los policías, sino que se dio un episodio en el que intentó dispararse él.

De momento, la Justicia no liga a «Pino» con el femicidio de Daiana Magalí Mendieta. «Se trabaja en el femicidio en la recolección de evidencias -aportó la fuente consultada-. En ese legajo, por el femicidio, aún no fue imputado pero tiene designado abogado defensor para el contralor de los actos que se están cumplimentando».

Alrededor de las ocho de la noche del viernes 4, Daiana Magalí Mendieta se subió al Chevrolet Corsa de la familia, se fue de la casa y no avisó demasiado. Minutos después, su teléfono celular perdió conexión y no se supo más nada de ella hasta las primeras horas de la tarde de este martes 7. Su teléfono de momento no fue encontrado.

Le dieron un disparo, arrojaron su cuerpo a un aljibe de una casa abandonada en medio de un campo a pocos kilómetros de su casa, en Gobernador Mansilla, a 158 kilómetros de Paraná, en el departamento Tala. La descartaron con saña: diez metros abajo del piso.

«Fue un femicidio», dictaminó la fiscal de la causa, Emilce Reynoso, de la Unidad Fiscal de Rosario del Tala, en una rueda de prensa improvisada luego del hallazgo del cuerpo de Magalí. Fue cauta la funcionaria judicial. Supo en todo momento qué decir y, sobre todo, qué no decir.

Reynoso le tomó declaración de imputado este martes por la tarde al único detenido en la causa, aunque por un hecho tangencial: por resistencia a la autoridad en el allanamiento que efectuó la Policía el domingo a su vivienda en Mansilla.

En realidad, en el marco de la investigación penal preparatoria sólo hubo dos allanamientos que se realizaron entre domingo y lunes en Gobernador Mansilla. Los dos procedimientos -autorizados por la jueza de Garantías Silvina Graciela Cabrera y a cargo de la fiscal Emilce Reynoso- se concretaron en propiedades de la misma persona, Gustavo Brondino, 55 años, alias «Pino». Pino recibió el domingo a los policías con arma en mano, y resistió el procedimiento por lo que fue detenido de inmediato. Por ese delito, lo indagó la fiscal Reynoso.

La fiscal no quiso aventurar algún tipo de nexo de Magalì con «Pino». Sólo adelantó que este martes se lo indagó por el delito de resistencia a la autoridad, y que en las próximas 48 horas se resolverá su situación respecto del fatal desenlace de la búsqueda de Magalí.

El director de Investigaciones de la Policía, Daniel Blasón, dijo a Canal 11 que «Pino» Brondino «tenía un vínculo con la joven”.

Los peritajes que se hicieron en los teléfonos del hombre dieron cuenta que las últimas llamadas desde el celular de la joven fueron con él.

El ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, fue más explícito que la fiscal Renoso. Dijo que «Pino» estaría implicado en el femicidio. «Esta persona comete otro delito, que es resistencia a la autoridad cuando ofrece resistencia al allanamiento. Hay elementos que lo relacionan con el hecho doloso de la muerte» de Magalí, afirmó el funcionario.

Como fuere, este martes por la tarde se realizó la audiencia de imputación en los Tribunales de Rosario del Tala. a «Pino» Brondino le aplicaron

El jefe de Policía, Claudio González, destacó el accionar policial y el trabajo de los 150 efectivos que rastrillaron los campos cercanos. «Hay elementos que se ha puesto a consideración de la Justicia», afirmó.

El ministro Roncaglia sumó el aporte de vecinos que dieron referencia de la casa abandona y del aljibe donde se descartó el cuerpo de Magalía. El sitio del hallazgo está a poco más de 6 kilómetros de Gobernador Mansilla, cerca del Club de Campo El silencio.

Una desgraciada coincidencia: así buscaron silenciar a Magalí, borrar su historia, matarla y que ese crimen fuera un secreto oscuro, silenciado.

