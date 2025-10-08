Pronunciamiento: Se celebró la Fiesta de la Primavera junto a los adultos mayores

El Taller de Adultos Mayores de Pronunciamiento estuvo presente en la Fiesta de la Primavera, que se llevó a cabo en Concepción del Uruguay, organizada por la Dirección de Adultos Mayores del municipio de aquella localidad junto al Círculo Católico de Obreros.

La jornada comenzó por la mañana en el Centro Recreativo del Círculo Católico de Obreros, donde una gran cantidad de vecinos y vecinas disfrutaron de un día de música, baile y encuentro. Los Adultos Mayores contaron con la compañía de la coordinadora del espacio, Mariela Clapier.

El evento contó con micrófono abierto, donde los participantes compartieron recuerdos sobre cómo festejaban la primavera en su juventud. Hubo música en vivo a cargo de Recordando a Don Segundo, Tupimanjá y Batucada Stylo Samba, Las Ramírez y La Revancha, que animaron la pista con su repertorio de cumbia retro.

Entre los momentos más alegres se destacó el concurso de sombreros y flores, la participación del grupo Baila Baila Como Quieras, y la tradicional elección del Rey y la Reina de la Primavera 2025, además de sorteos y premios para el público.

A lo largo del día, los asistentes pudieron recorrer los espacios de emprendedores locales, tomarse fotos en el punto primaveral, y participar de actividades deportivas recreativas coordinadas junto a universidades.

Fue una jornada llena de color, música y emociones, donde las personas mayores volvieron a celebrar la primavera con alegría y participación comunitaria.

Comparte esto: Twitter

Facebook

