Caseros: Impuestos inmobiliarios urbano y rural 2025

En la Caja del Entre Ríos Servicios se encuentran al cobro el 4° Anticipo del Impuesto Inmobiliario Urbano 2025 y el 3° Anticipo del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural.

Ambos impuestos tienen como fechas de vencimiento los días 15 y 16 de octubre.

Para poder cancelar este impuesto se solicita a los contribuyentes asistir con la boleta anterior del mismo, ya que ATER ha dejado de imprimir y distribuir las boletas en formato papel.

Recordamos la importancia de adherirse a la Boleta Digital ingresando en www.ater.gob.ar

Los días y horarios de atención de Entre Ríos Servicios son de lunes a viernes de 7:30 a 12:00 horas.

