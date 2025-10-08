El domingo 12 de octubre de 17:00 a 19:00 horas en el Museo de la Estación, se expondrá la Muestra de Arte Francés “Vida en Cuadros” de Rocío Fleitas.

Los cuadros que formarán parte de esta muestra fueron realizados con una técnica a base de fotografías que se van desarmando para luego darle una textura 3D. Además, algunos cuadros tienen detalles de luces led y apliques de espejos.

Rocío Fleitas es la profesora a cargo del Taller Municipal de Arte Francés que se dicta martes y viernes de 16 a 18 horas en la ex Terminal.

Comparte esto: Twitter

Facebook

