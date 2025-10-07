Caso Daiana: el lugar del hallazgo y los indicios que apuntarían a un femicidio

Daiana Magalí Mendieta fue hallada sin vida este martes por la mañana, aproximadamente a un kilómetro del casco céntrico de su ciudad, Gobernador Mansilla, en el departamento Tala, en un camino vecinal conocido como Los Zorrinos, paralelo a la Ruta 12.

Según indicaron fuentes policiales, hay indicios que podrían direccionar la investigación a un caso de femidicio. Uno de ellos es el lugar del hallazgo: su cuerpo estaba en un aljibe, a aproximadamente 10 metros de profundidad.

Además, hay una persona detenida, cuyo domicilio fue allanado el domingo por la madrugada. Se trata de un vecino de 55 años, que ofreció resistencia al procedimiento y amenazó con un arma a la Policía.

Sobre este vínculo hay muchas sospechas, pero los investigadores prefieren no brindar mayores detalles. Se presume que hubo una comunicación con Daiana, aunque todavía se espera el resultado de los peritajes para confirmar esta hipótesis.

Muerte de Daiana: el ministro Néstor Roncaglia y el jefe de Policía llegan a Mansilla

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, llegan a la ciudad para participar presencialmente de los trabajos de investigación. Ahora