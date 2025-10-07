Macabro hallazgo en Entre Ríos: encontraron dos fetos en un contenedor de residuos

El macabro hallazgo de dos fetos en una bolsa de basura en Paraná conmocionó a los vecinos de calle Corrientes. Autoridades investigan el origen de los restos y las circunstancias en que se produjo el hecho. La Fiscalía intervino en la escena.
Macabro hallazgo en Paraná: encontraron dos fetos en un contenedor. Un hallazgo macabro sacudió la tranquilidad de los vecinos de la ciudad de Paraná. Obreros que realizaban tareas de descarte en un contenedor de residuos, ubicado en calle Corrientes al 500, en la zona cercana al centro de la capital entrerriana, se encontraron con algo sumamente perturbador. En el interior de una bolsa de basura, hallaron dos fetos de bebés fallecidos.
El descubrimiento causó una profunda conmoción entre los trabajadores que, al abrir la bolsa, rápidamente alertaron a las autoridades policiales. La situación fue denunciada de inmediato a la Comisaría Octava, que llegó al lugar para preservar la escena y dar intervención a las autoridades judiciales correspondientes.
El lugar fue cuidadosamente preservado por los efectivos policiales mientras se aguardaba la llegada del personal especializado. La Fiscalía en turno, encabezada por el fiscal de la causa, dispuso las medidas correspondientes para investigar a fondo las circunstancias que rodearon este macabro hallazgo. En la escena también trabajan forenses y otros profesionales con el fin de determinar el origen y las causas de la muerte de los fetos.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el estado de las investigaciones, pero se sabe que se han iniciado las actuaciones judiciales pertinentes para esclarecer el caso. Las autoridades aún no descartan ninguna hipótesis y se encuentran trabajando con minuciosidad en la recolección de pruebas y testimonios que puedan arrojar luz sobre lo sucedido.
El hecho ha generado un gran impacto por el macabro hallazgo en un lugar tan transitado de la ciudad. A medida que avancen las investigaciones, se espera que las autoridades puedan precisar cómo y por qué llegaron estos restos al contenedor de residuos. Elonce