Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

Dirección Departamental de Escuelas Uruguay informa que, por problemas técnicos, el concurso dispuesto para mañana miércoles 8, se realizará en instalaciones de la Escuela N° 3 Justo José de Urquiza, a partir de las 8:15 horas.

CONCURSO MIERCOLES 8 DE OCTUBRE DE 2025

Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2025.

Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E. Listado de Ascenso vigente.

El mismo se realizará de forma presencial, el día miércoles 8 de octubre a las 8:15 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, a la sede de la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, entrando por calle Artigas, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.

Se encuentra habilita la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.

En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directivo, con una nota en formato papel.

Director PU zona muy desfavorable

Director Escuela Personal Único Escuela N° 73 «Ciudad de Córdoba». Muy Desfavorable. Estancia La Silvia. Colonia Santa Anita. En reemplazo de ARCE, Paola Marina Licencia Artículo 12 C hasta el 26/10/25. Turno mañana, de 8 a 13 hs.

MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE

Maestro de ciclo Escuela N°1 Nicolás Avellaneda 1° categoría. Zona favorable. En reemplazo de RODRIGUEZ, Analía Rosa Licencia Artículo 14 hasta 02/11/25. 2° grado. Turno tarde, de 13.00 a 18.00 hs. 1° LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela N° 3 Justo José de Urquiza. 1ª categoría. Zona urbana. En reemplazo de BEREDALA, Mónica P. Licencia Artículo 16 U hasta 14/10/2025. 5º grado. Turno mañana. 4º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela N° 3 Justo José de Urquiza. 1ª categoría. Zona urbana. En reemplazo de ERPEN Erica Licencia Artículo 12 B hasta 02/11/2025. 6° grado. Turno tarde, de 13 a 18 hs. 1° LLAMADO

Maestro de Ciclo Escuela N° 13 Diego Fernández Espiro. 3ª categoría. Zona urbana. Localidad de Pronunciamiento. En reemplazo de COURVOISIER Cynthia Mariel Licencia Artículo 12 A hasta 21/10/2025. 1º grado. Turno mañana, de 7 a 12 hs. 5º LLAMADO

Maestro de Ciclo Escuela N° 13 Diego Fernández Espiro. 3ª categoría. Zona urbana. Localidad de Pronunciamiento. En reemplazo de DALLAZUANA Daniela Licencia Artículo 12 B hasta 26/10/2025. 2º grado. Turno mañana, de 7 a 12 hs. 4º LLAMADO

Maestro de Ciclo Escuela N° 36 Esteban Echeverría. Zona urbana. En reemplazo de AIMONE, Miguel Licencia Artículo 16 U hasta 30/10/2025. 3º grado. Turno mañana, 1° LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela N°47 “Maestro Isaías Torres” 2° categoría. Zona favorable. Basabilbaso. En reemplazo de IRIBARREN María Eugenia. Licencia 16 U hasta el 18/10/25. 3° grado. Turno tarde. 2° LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela N° 91 “La Pampa”, 2ª categoría. Basavilbaso. Zona favorable. En reemplazo de LIFSCHITZ, Jésica Magali Licencia Artículo 14 hasta 01/11/2025. 1° grado. Turno mañana, de 7 a 12 hs. 1° LLAMADO

Maestro de Ciclo Escuela N° 117 “20 de Junio”. 2ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de LESCANO SUAREZ, Jesús Federico Licencia 12 B hasta 16/10/2025. 5º grado. Turno Mañana, de 7:00 a 12:00 hs. 6º LLAMADO

Maestro de Ciclo Escuela Nº 117 “20 de Junio”. 2ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de DELZART, Nora Licencia Artículo 14 hasta 30/10/25. 5º grado. Turno mañana, de 7.00 a 12.00 hs. 3º LLAMADO

Maestro de Ciclo Escuela Nº 117 “20 de Junio”. 2ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de LEIVA Verónica. Licencia Artículo 12 B hasta 15/10/25. 6° grado. Turno tarde, 13.00 a 18.00 hs. 1° LLAMADO

MAESTRO DE EDUCACION AGROPECUARIA

Maestro de Educación Agropecuaria JC Escuela N° 87 “San Luis”. Favorable. 3ª categoría. Villa Mantero. En reemplazo de FLORES, Johana Noelia Licencia Artículo 12 C hasta el 12/10/25, de 11:25 a 15:30 hs. 5º LLAMADO

MAESTRO DE EDUCACION MUSICAL

Maestro de Educación Musical Escuela N° 36 Esteban Echeverría. 1° categoría. Zona favorable. Comparte con Escuela N° 3 Justo José de Urquiza. En reemplazo de FRADES, Vanesa del Luján Licencia Artículo 12 C hasta el 27/10/25. Turno rotativo. 1° LLAMADO

Maestro de Educación Musical Escuela N° 47 «Isaías Torres», 2° categoría. Zona favorable. Comparte con Escuela N° 95 y Escuela N° 96. En reemplazo de GRONDONA Luana. Licencia Artículo 12 A hasta el 29/10/25. Turno rotativo. 1° LLAMADO

MAESTRA DE SECCION NIVEL INICIAL

Maestra de Sección Escuela N° 6 “Manuel Belgrano”. 3° categoría. Favorable ARU. GUTIÉRREZ Paola Licencia Artículo 14 hasta el 04/11/25. Sala de 3 y 4 años. Turno mañana. 1° LLAMADO

Maestra de Sección Escuela N° 91 “La Pampa”. Favorable 2° categoría. En reemplazo de NUÑEZ María José. Licencia Artículo 14 hasta el 21/10/25. Sala 5 años Turno tarde. 1° LLAMADO

Maestra de Sección Escuela N° 114 “Octavio Paolo”. 4° categoría. Zona favorable. OLIVERA Pamela Licencia Artículo 12 C hasta el 20/10/25. Sala multiedad. Turno mañana. 1° LLAMADO

MODALIDAD JOVENES Y ADULTOS

Maestro Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos. Centro Comunitario N° 2 San Vicente. En reemplazo de ALVAREZ Giuliana Licencia artículo 12B hasta 01/11/2025. Turno mañana, de 8 a 12 hs. 1° LLAMADO