Benegas Lynch: «Colón y Concepción del Uruguay tienen que seguir eligiendo profundizar el cambio»

Ayer, los candidatos a senadores nacionales por la Alianza “La Libertad Avanza”, Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida visitaron Colón y Concepción del Uruguay. Hoy, el primer candidato para el senado, se encuentra recorriendo Chajarí.

Los postulantes a una banca en la Cámara Alta están recorriendo la provincia llevando el mensaje de la Alianza: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, haciendo alusión a que “los argentinos nos encontramos frente a una decisión clave que se dirimirá en las urnas: dejar que vuelvan a gobernarnos los mismos de siempre y terminen de destruir al país, o seguir poniendo un voto de confianza al presidente Javier Milei y al gobernador Rogelio Frigerio para que continúen con la transformación profunda que emprendieron y necesitamos”, expresó Benegas Lynch.

El recorrido en Colón comprendió la visita de EntreNuts, una empresa productora y comercializadora de productos saludables, cuyos responsables son jóvenes emprendedores entrerrianos, que trabajan bajo altos estándares de calidad y responsabilidad social. Luego, caminaron por el Centro Comercial Abierto de Colón, recogiendo las inquietudes de sus comerciantes y posteriormente fueron a la costanera y el puerto para estar en contacto con los transeúntes interesados en las propuestas que los candidatos de la Alianza quieren llevar al Congreso nacional.

Una vez en Concepción del Uruguay, Almeida y Benegas Lynch visitaron los Laboratorios Inmuner, donde fueron recibidos por el Dr. Raúl F. Novella, responsable de llevar adelante los laboratorios, que tienen más de 40 años de trayectoria, especializándose en el estudio y prevención de enfermedades aviarias. “Empresas como éstas -con una infraestructura de varias plantas, altamente equipadas y asistidas por un equipo de operarios calificados y profesionales especializados- son las que tienen que florecer en Entre Ríos y, para que ello ocurra a gran escala, el Estado debe sacarles el pie de encima. Inmuner ha crecido, convirtiéndose en una compañía modelo en su tipo, a pesar de todas las dificultades impuestas y los gobiernos que se han sucedido en la provincia y en el país; pero no todas corren la misma suerte. Para colaborar con ellas y un crecimiento exponencial, que haga grande a Entre Ríos, es importante que quienes nos postulamos a cargos legislativos seamos conscientes de que el desarrollo de nuestros empresarios, productores, comerciantes, emprendedores, etc. se frena si la legislación no está a la altura de las necesidades del mercado, se paraliza por los ‘piquetes’ en el Congreso (los que se oponen a reformas) que bloquean el avance de la transformación liberal”, sostuvo Benegas Lynch.

