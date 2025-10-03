OSER centralizó las autorizaciones médicas para reducir tiempos de espera a 48 horas

El Centro Único de Derivaciones y Autorizaciones de OSER reestructuró su sistema para evitar largas filas en las sedes. Ahora, los trámites pueden gestionarse desde la aplicación y en 48 horas llega la respuesta.
El Centro Único de Derivaciones y Autorizaciones (CUDA) de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) implementó un nuevo sistema de auditoría médica centralizado y digital, con el objetivo de agilizar los trámites de autorizaciones y evitar largas filas en las sedes de la obra social.
El director del área, Dr. José Vázquez, explicó que la reestructuración busca optimizar la atención: “Estamos digitalizando todo lo que es la auditoría médica. Centralizamos a los profesionales en Casa Central para mejorar los tiempos y disminuir las esperas a los afiliados”.
Trámites más ágiles
“Hoy por hoy, el afiliado debe dirigirse a la delegación más cercana, pero no es necesario que haya un médico presente en el lugar. Hemos conformado un equipo de trabajo más ágil y dinámico que permitió reducir los tiempos de auditoría a 48 horas. El afiliado deja la documentación, se le genera un número de trámite y luego recibe la autorización en su correo electrónico o celular. Estamos trabajando para acortar aún más esos plazos”, explicó.
Además, OSER lanzó una aplicación que permite a los usuarios generar sus propios trámites de manera digital. “El afiliado puede iniciar el pedido desde la app y recibir la respuesta sin necesidad de acercarse a la delegación”, destacó Vázquez.
Atención a casos urgentes
El director aclaró que, en casos de urgencia, el sistema contempla resoluciones inmediatas: “Si el afiliado concurre a una clínica o sanatorio, la guardia resuelve en el momento. También contamos con un equipo preparado para acelerar autorizaciones en situaciones críticas”.
Capacitación en las sedes
Vázquez señaló que en cada delegación hay personal destinado a capacitar a los afiliados en el uso de la aplicación: “A muchos les cuesta adaptarse a los cambios digitales, pero estamos acompañando el proceso e incluso ayudando a descargar la app en sus celulares”.
El funcionario remarcó que el objetivo es avanzar en etapas: “Esta es la primera fase, pero buscamos reducir aún más los tiempos. Apostamos a un sistema más ágil y cómodo para los afiliados”.
Un nuevo paradigma en la gestión
Con este cambio, OSER apunta a una atención más dinámica, optimizando los recursos médicos y administrativos. Las autoridades reiteraron que, si bien los afiliados aún pueden acercarse a las sedes, la recomendación es familiarizarse con la aplicación y utilizar los medios digitales para facilitar la gestión. (Elonce)