Anunciaron la fecha de apertura de ofertas para concesionar rutas que atraviesan Entre Ríos

El 8 de octubre se abrirán los sobres para la concesión de más de 740 kilómetros de la Red Federal. El tramo incluye los accesos fronterizos de Colón y Concordia, además del Puente Rosario-Victoria, uniendo Entre Ríos con Santa Fe.
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció que el próximo 8 de octubre se realizará la apertura de sobres con las ofertas para la concesión de 741 kilómetros correspondientes a la Etapa 1 de la Red Federal de Concesiones de rutas.
Esta primera etapa está compuesta por los denominados Tramo Oriental y Conexión, que abarcan las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174, gran parte de ellas atravesando Entre Ríos y sus corredores estratégicos hacia Uruguay y Brasil.
El nuevo esquema de concesión se plantea sin subsidios del Estado: las inversiones, operación, mantenimiento y prestación de servicios deberán financiarse a partir de los ingresos por peajes y otros servicios complementarios.
Rutas y pasos fronterizos entrerrianos
El Tramo Oriental, con una extensión total de 682,28 kilómetros, incluye los principales pasos internacionales de Entre Ríos. Entre ellos se destacan:
Puente Internacional General Artigas (Colón – Paysandú, Uruguay) a través de la RN 135.
Acceso a la represa de Salto Grande (Concordia – Salto, Uruguay) por la RN A-015.
Puente Internacional Paso de los Libres (Corrientes – Brasil) mediante la RN 117, que conecta el corredor del litoral.
La importancia de estas conexiones radica en que concentran el mayor volumen de tránsito de cargas y turismo de la Mesopotamia, consolidando a Entre Ríos como un nodo clave para el comercio exterior y el vínculo con países vecinos.
El puente Rosario-Victoria como enlace estratégico
El Tramo Conexión está compuesto por la Ruta Nacional 174, que corresponde al Puente Rosario-Victoria. Se trata de un corredor vial de 59,43 kilómetros que enlaza las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, constituyéndose en un punto estratégico para la integración productiva y logística del país.
La licitación de este tramo busca garantizar la continuidad de la infraestructura y mejorar los servicios en un corredor que es utilizado tanto por transporte de cargas como por tránsito turístico y regional.
Tendrá un fuerte impacto en Entre Ríos, ya que involucra la administración de rutas nacionales y pasos fronterizos que conectan a la provincia con Uruguay, Brasil y Santa Fe.
La definición de la concesión marcará el rumbo de la inversión en infraestructura vial durante los próximos años, con repercusiones directas en la competitividad, el turismo y el transporte de cargas en toda la región. Elonce