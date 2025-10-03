Camioneta y camión protagonizaron un grave choque en ruta entrerriana

Un accidente de tránsito se registró este viernes por la mañana, sobre la Ruta Provincial Nº 11, a la altura del Kilómetro 116.
Allí, por causas que se tratan de establecer, una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 57 años, chocó a un acoplado de una Dodge D-100 Deluxe, que circulaba en el mismo sentido (Victoria-Gualeguay), guiada por una persona de 41.
Afortunadamente no hubo lesionados, pero sí importantes daños en los vehículos.
