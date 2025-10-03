Robo de fentanilo: Dictaron 150 días de prisión preventiva al uruguayense detenido en Rosario

El enfermero uruguayense, empleado del Policlínico PAMI 2, en la ciudad de Rosario, donde trabajaba desde el año 2014, está verdaderamente comprometido penalmente, ya que le imputan cuatro graves delitos, entre ellos el robo y venta de fentanilo, razón por la cual le dictaron 150 día de prisión preventiva.

Esto se supo en las últimas horas, confirmándose su traslado a una Unidad Penal, a la espera de que avance la causa, situación que será recién tratada en el mes de marzo de 2026. La audiencia duró aproximadamente dos horas.

Respecto a la postura de la Defensa del acusado L.E.B. se supo que solicitó ante el juez una medida menos gravosa, como es la prisión preventiva de modo domiciliaria, pero tras los alegatos este pedido no fue aceptado.

L.E.B., está acusado de cuatro causas, como ser la de “Venta de estupefacientes”, “Venta de sustancia medicinales peligrosas para la salud”, “Peculado” y “Tenencia de arma” (cebe destacar que en el allanamiento realizado en la casa de su familia en Concepción del Uruguay, se encontró un arma de fuego.

También se está investigando la relación que puede tener L.E.B. con la muerte del joven de 37 años, que de llegar a estar involucrado, agravará notoriamente su situación ante la Justicia.

TELEFE ROSARIO – 03442

