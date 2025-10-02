Salto Grande anunció que cambia la tendencia del río Uruguay

Este miércoles el Área Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande dio a conocer un nuevo comunicado sobre el comportamiento del río Uruguay.
Descenso del río Uruguay. De acuerdo con lo informado por el área de Hidrología de Salto Grande, hasta la hora 15 del jueves 2 de octubre, “el caudal medio diario evacuado variará entre los 12.700 y los 11.700 m³/s».
En este sentido, se pronosticó que con estos guarismos, “las cotas máxima y mínima referidas al puerto de Concordia serán de 9,10 (de máxima) y 8,50 metros (de mínima)”, al menos en la proyección hasta el día jueves.
Datos específicos
En el detalle de los datos suministrados por el organismo binacional, se difundió que el «aporte de las últimas 24hs: 12351 m3/s. Evacuado a la hora 08:00: 12411 m3/s. Y el nivel del embalse a la hora 08:00 fue de 35,05 m».
En ese marco, se adelantó que la tendencia del nivel del río Uruguay es en descenso y «el nivel del embalse tenderá a 35,10 metros». DRU