Concepción del Uruguay: Pidieron penas de entre 6 y 20 años en un juicio por narcotráfico

En el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay avanza el juicio por una de las causas de narcotráfico más importantes de los últimos años en Entre Ríos, donde se secuestró casi media tonelada de cocaína en el Departamento Uruguay.

La investigación se inició en mayo de 2021 con el hallazgo de 53 kilos de cocaína en Colonia Sagastume, pero tuvo un giro clave el 23 de septiembre de ese mismo año, cuando se detectó el lanzamiento de bultos desde avionetas en la misma zona.

Ese operativo derivó en el secuestro de 439 kilos de cocaína de máxima pureza, lo que en total sumó cerca de media tonelada de estupefacientes.

En el campo donde cayó la droga había personas preparadas para recepcionarla, y tras abandonar una camioneta, se alojaron en un hotel de Basavilbaso. Las posteriores tareas de investigación permitieron identificar ramificaciones de la organización en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Salta.

Ahora se desarrolla el juicio, donde el tribunal está integrado por el juez Jorge Sebastián Gallino, como presidente, y las vocales Mariela Emilce Rojas y Noemí Berros.

La fiscal Josefina Minatta acusó a los procesados y pidió penas que van de 6 a 20 años de prisión. La solicitud más alta recayó sobre Raúl Oscar Ferreyra, considerado organizador y financista de la banda, para quien requirió 20 años. A Rubén Gerardo Tolosa, acusado de partícipe primario y lavado de activos, le solicitó 18 años, mientras que para Javier Guillermo Vilte y Martín Jesús Crespo pidió 16 años.

En tanto, Tamara Daniela Tolosa, Milton Fernando Montero Ríos y Daniel Villena enfrentan pedidos de 12 años como partícipes primarios, y para Rubén Genaro Tolosa y Lucas Silvestre, partícipes secundarios, se solicitaron 6 años.

Además, la fiscal requirió la aplicación de multas, el decomiso de vehículos e inmuebles y la reparación de daños a un productor agropecuario afectado.

El juicio seguirá este miércoles con los alegatos de las defensas, a cargo de Julieta Elizalde, Matías Sebastián Adet Figueroa, Horacio Daniel Morales y José Alejandro Ortín Fernández. Tras esa instancia, el tribunal quedará en condiciones de dictar sentencia. R2820