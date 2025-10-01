En solo una semana, la Brigada Rural incautó más de 15 armas

En el marco de los Operativos «Campo Seguro» que viene desarrollando personal dependiente de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, a través de las Brigadas Departamentales, durante la última semana se secuestraron 11 armas de fuego de distintos calibres.

Se incautaron por ser armas ilegales, es decir, por carecer de documentación exigida por la ley. Sus propietarios son inculpados del delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

Además, se incautó otras 5 armas de fuego por infracciones a la ley provincial de Caza Nº 4841.

Dichos procedimientos fueron realizados por las Brigadas de los Departamentos Gualeguaychú, Nogoyá, Concordia, Federal, Primera y Tercera Sección Islas del departamento Victoria, Interdepartamental con asiento en Bovril departamento La Paz, María Grande en el departamento Paraná.

Mientras que días pasados la brigada El Quebracho «Sargento Martín López», en un allanamiento practicado a una vivienda de Santa Elena en el departamento La Paz, también incautó un arma de fuego tipo “tumbera” calibre 28, en la investigación por un hecho de abigeato ocurrido días anteriores en la zona.

También otra arma tipo Carabina calibre .22 junto a efectos, fue encontrada tirada al costado de un camino vecinal en zona rural del departamento Tala y se secuestró para establecer propiedad y procedencia.

Por último, en la noche de este lunes 29, el personal de la Brigada de Tala y Maciá llevaron a cabo un allanamiento en una vivienda de calle Sáenz Peña en la ciudad de Rosario del Tala, donde incautaron otra carabina calibre 22 -entre otros efectos de interés- en el contexto de una investigación practicada por un delito de abigeato (carneada), denunciado por un productor rural de la zona de Ruta 15 en esa jurisdicción. R2820