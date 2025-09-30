Tiempo en Entre Ríos: dónde anticipan tormentas aisladas este martes

Luego de un lunes que comenzó agradable y luego se fue nublando, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un martes donde el cielo se mantendrá cubierto casi en su totalidad. Además, pronostica tormentas aisladas en algunas zonas. Así estará el tiempo.

En Paraná se espera una mínima de 13 grados y una máxima de 23 grados, con cielo mayormente nublado. En la capital y alrededores no se aguardan lluvias.

En Concordia, por su lado, el termómetro oscilará entre los 15 grados y los 22 grados, con probables tormentas a la madrugada. Luego, el cielo estará mayormente nublado.

En Gualeguaychú, por último, se prevé una mínima de 13 grados y una máxima de 22 grados. Estará nublado, pero no habrá precipitaciones.

Pronóstico zona dpto. Uruguay

