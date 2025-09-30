Llegó la 1.ª Feria del Libro de Pronunciamiento: programación para este martes 30

𝗠𝗔𝗥𝗧𝗘𝗦 𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗙𝗘𝗥𝗜𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗟𝗜𝗕𝗥𝗢 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗡𝗨𝗡𝗖𝗜𝗔𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢
09.00 h | Apertura
10.00 h | Inauguración de la Feria del Libro de Pronunciamiento
10.30 h | Cuentos con Títeres – Juegos, canciones y cuentos con Miriam Cheres.
13.30 h | Nerea Liebre – Presentación del libro “El misterio del lago” + Charla Taller Detectives en Internet: Prevención del Grooming.
15.00 h | Francisco Clavenzani – Primera Charla y Taller de “Fútbol y Literatura”
16.00 h | Franco Courvoisier – Taller de Mate y Lectura de la Biblioteca Sembrar.
17.30 h | Maru González – Presentación de libros para niños, con charlas y juegos.
18.30 h | Los Abrelibros. La Biblioteca encantada (obra de teatro de Caseros)
19.30 h | Rodolfo Leyes – Presentación del libro “La fragua y el surco”