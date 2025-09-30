Llegó la 1.ª Feria del Libro de Pronunciamiento: programación para este martes 30

𝗠𝗔𝗥𝗧𝗘𝗦 𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗙𝗘𝗥𝗜𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗟𝗜𝗕𝗥𝗢 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗡𝗨𝗡𝗖𝗜𝗔𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢

Llegó la hora de la 1.ª Feria del Libro de Pronunciamiento. Te compartimos la programación completa de este martes. La entrada es libre y gratuita. ¡Te esperamos!

𝗠𝗮𝗿𝘁𝗲𝘀 𝟯𝟬 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗽𝘁𝗶𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 | 𝗗𝗲 𝟵 𝗮 𝟮𝟭 𝗵𝗼𝗿𝗮𝘀

Biblioteca móvil Fundal Niño + Editorial Fútbol Contado + Exposición de fotos Tu Registro

09.00 h | Apertura 10.00 h | Inauguración de la Feria del Libro de Pronunciamiento 10.30 h | Cuentos con Títeres – Juegos, canciones y cuentos con Miriam Cheres. 13.30 h | Nerea Liebre – Presentación del libro “El misterio del lago” + Charla Taller Detectives en Internet: Prevención del Grooming. 15.00 h | Francisco Clavenzani – Primera Charla y Taller de “Fútbol y Literatura” 16.00 h | Franco Courvoisier – Taller de Mate y Lectura de la Biblioteca Sembrar. 17.30 h | Maru González – Presentación de libros para niños, con charlas y juegos. 18.30 h | Los Abrelibros. La Biblioteca encantada (obra de teatro de Caseros) 19.30 h | Rodolfo Leyes – Presentación del libro “La fragua y el surco”

