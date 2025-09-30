Concepción del Uruguay: Exitoso concierto de cierre del Seminario sinfónico

El pasado domingo 28 de septiembre se realizó el concierto de cierre del Seminario en Instrumentos sinfónicos y Práctica orquestal organizado por la Orquesta escuela Río de los pájaros de Concepción del Uruguay, en el que participaron estudiantes locales y de otras ciudades como Colón, San Salvador, San José, Villa Elisa, Concordia y Gualeguaychú.

En el transcurso de la actividad se realizaron clases y ensayos en las instalaciones de la Escuela N° 117 “20 de junio”, culminando con un concierto de cierre con las obras trabajadas con 90 personas en el escenario conformando una orquesta sinfónica completa.

Se interpretaron obras de repertorio universal, latinoamericano y música de películas, que fueron aclamadas por el numeroso público con muestras de mucho afecto y cerrados aplausos.

Este seminario de capacitación, que fue declarado de Interés Educativo por la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay del C.G.E., tendrá una réplica en la ciudad de Colón en el mes de diciembre.

La Orquesta escuela Río de los pájaros invita a acompañar su labor educativa, social y cultural, siguiéndola en Instagram: @riodelospajarosorquesta

Comparte esto: Twitter

Facebook

