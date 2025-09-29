Realizan complejo operativo logístico para llevar baterías esenciales a escuela flotante de Gualeguay

La escuela, de personal único, atiende a estudiantes de nivel inicial y primario y depende de un sistema de energía solar aislada. El desafío radicaba en el traslado de cinco baterías estacionarias (de 60 kilogramos cada una), esenciales para el sistema solar.

En materia de logística, el barco de carga Chana I y el helicóptero fueron cedidos desinteresadamente por un empresario local, para hacer llegar las baterías y al personal encargado de instalarlas. La Asociación de Bomberos Voluntarios de Gualeguay colaboró en el traslado inicial de la carga hasta Puerto Ruiz.

La cuadrilla de servicios generales del CGE, trasladada por aire, fue la encargada de la instalación. Los técnicos lograron el montaje y la puesta a punto de las nuevas baterías, asegurando el abastecimiento completo de energía eléctrica de la escuela flotante en óptimas condiciones.

Esta acción subraya el compromiso de la provincia de mantener la infraestructura educativa activa, destacando el esfuerzo técnico para llegar a los lugares más aislados de Entre Ríos.