Oficial de la Policía de Entre Ríos quedó detenido tras ser denunciado por «violencia de género»

El oficial inspector identificado como M.P. fue denunciado por su novia ante la comisaría más cercana, lo que derivó en una inmediata intervención de la Policía de Concordia.

El funcionario policial, según publicó el sitio 7 Páginas, habría dejado su puesto para trasladarse hasta el domicilio de la mujer, a quien presuntamente le provocó lesiones en sus partes íntimas.

Información extraoficial permitió confirmar que el oficial inspector, de varios años de antigüedad en la fuerza, quedó detenido por orden del Fiscal de turno.

“Como a cualquier otro ciudadano en similar situación”, se lo alojó en la Alcaidía, explicaron.

En el lugar del presunto hecho, la Policía Científica secuestró elementos que serán peritados para aportar pruebas a la causa, algunos de ellos con salpicaduras de sangre.

El Entre Ríos – 7Páginas