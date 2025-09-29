Capacitan a docentes que aplicarán la evaluación de fluidez lectora del Plan de Alfabetización

Las jornadas abarcarán a aplicadores de todos los departamentos de la provincia. Conocer con exactitud el nivel de fluidez lectora de las y los estudiantes permitirá luego tomar decisiones pertinentes a nivel provincial, departamental e institucional.

La presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese, subrayó la importancia de la iniciativa: «Estamos convencidos de que la alfabetización es la base de todos los aprendizajes. Esta evaluación nos dará información valiosa para seguir acompañando a cada niño y orientar mejor el trabajo en las aulas. El compromiso de las escuelas y de los equipos que se forman para aplicarla es fundamental».

Por su parte, la directora de nivel primario, Mónica Schoenfeld, explicó el rol de los aplicadores. «La evaluación medirá la capacidad de los niños para leer un conjunto de palabras, pseudopalabras y un texto breve, considerando la velocidad, precisión y ritmo adecuados para su edad. Los aplicadores tienen un rol clave en este proceso, ya que acompañan y apoyan a los niños durante la evaluación y facilitan la obtención de los resultados», señaló.

Las y los aplicadores son docentes pertenecientes a la institución, pero que no dictan clases al grupo que evaluarán. La aplicación se realiza mediante la app CAEd Lectura, disponible para dispositivos Android. Las y los docentes deben contar con facilidad para interactuar con estudiantes y con conocimientos básicos en el uso de la tecnología.

La capacitación brindará las herramientas necesarias para que las y los docentes puedan llevar adelante la tarea, garantizando que cada estudiante realice la prueba en un entorno adecuado y confiable. Además, cada aplicador recibirá previamente la nómina de estudiantes a evaluar, y la escuela dispondrá de un espacio físico apropiado.